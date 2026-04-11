Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В городе Абазе ввели режим ЧС из-за ледового затора на реке Абакан

На реке Абакан образовался ледовый затор, из-за этого в городе Абаза был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС по Республике Хакасия.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 62% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

«На реке Абакан во время ледохода образовался ледовый затор. Ледовое поле протяженностью 7 км заблокировало русло. Для ликвидации последствий ЧС к месту происшествия направлены спасатели МЧС России, силы территориальной подсистемы РСЧС», — говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере MAX.

Уточняется, что хвост ледового затора локализован в районе устья реки Чернышов. По информации МЧС, садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Лесник» и «Черемушки» были подтоплены из-за того, что вода вышла в старое русло. В зоне подтопления находится 241 дачный участок, с которых были эвакуированы пять человек.

Глава Абазы Валентина Филимонова в своем Telegram-канале уточнила, что в СНТ осуществляется эвакуация жителей. Въезд туда временно перекрыт.

Глава МЧС России Александр Куренков 9 апреля предложил отнести обстановку на территории и Чечни, где произошло наводнение, к чрезвычайной ситуации федерального характера. Министр также распорядился, чтобы руководители республик обеспечили постоянное информирование жителей обо всех доступных мерах поддержки.