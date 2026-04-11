В городе Абазе ввели режим ЧС из-за ледового затора на реке Абакан

Уточняется, что хвост ледового затора локализован в районе устья реки Чернышов. По информации МЧС, садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Лесник» и «Черемушки» были подтоплены из-за того, что вода вышла в старое русло. В зоне подтопления находится 241 дачный участок, с которых были эвакуированы пять человек.