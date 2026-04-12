Синоптик назвала регионы, где лежит больше всего снега

«Снег у нас еще лежит на Кольском полуострове. Здесь до 10−30 см, до 40 см в Мурманской области. На востоке Приволжского федерального округа снег остается местами в Кировской области — до 7−20 см, в Удмуртии местами до 10 см, в Пермском крае до 11−18 см, в Коми снег до 18−30 см», — сказала Макарова.
Она добавила, что азиатская территория России практически вся под снегом. От снега освободились только южный Урал, юго-запад Челябинской области, юг Свердловской области, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край.
«В Иркутской области еще лежит снег, на севере до полуметра местами высота снежного покрова. Красноярский край — большая часть в снегу, Томская область со снегом, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий округа тоже под снегом. В Свердловской области в горах 15−16 см и 6−9 в Забайкалье. Север Читинской области (территория Забайкальского края — прим. ТАСС) под снегом, Амурская область пока еще покрыта снегом, за исключением юго-восточных районов. В Якутии 30−60 см. Север Хабаровского края в снегу. Чукотка, Магаданская область со снегом — 30−60, местами до 70 см», — говорит синоптик.
Макарова отметила, что большой разброс по снегу на Камчатке из-за сложного рельефа. На крайнем юге снега нет, а в поселках Начики и Пущино, например, высота покрова достигает 180 см.