Часть России в начале недели накроет 25-градусное тепло

В понедельник, 13 апреля, Урал окажется в тепле. В Оренбурге сегодня установится аномальная погода: столбик термометра поднимется до летних +25 °С. Уфа и Челябинск попадут в зону дождей, там воздух прогреется от +13 до +18 °С. В Екатеринбурге — +13 °С, в Перми — +12 °С.
Север и северо-запад европейской территории России накроет антициклон — выглянет солнце. Температура приблизится к майским стандартам. В Мурманске и Архангельске сегодня прогнозируют до +11 °С, в Калининграде — до +14 °С. В центре столбик термометра дойдет до +13 °С, будут солнечные промежутки, но дожди не исключаются. В Поволжье пройдут сильные осадки.
На юге продолжит властвовать ненастная погода. В Ялте — +12 °С, в Сочи — +13 °С, в Краснодаре — +15 °С.
На Дальнем Востоке непогода сосредоточится над Камчаткой. Сегодня в Петропавловске-Камчатском ожидается мокрый снег, температура установится около +3 °С.
Во Владивостоке прогнозируют ясную и теплую погоду, там столбик термометра поднимется до +13 °С. В Благовещенске и Хабаровске — +9 °С, в Чите — +7 °С. В Якутии и Магадане температура установится в рамках нормы: около −1 °С. День пройдет без осадков. В Анадыре сохранятся морозы до −12 °С: теплый атмосферный вихрь до региона не дойдет.
Сибирь попадет в зону холода. Теплый воздух попытается добавить циклон, который пройдет по югу округа. В Иркутске сегодня ожидается до +14 °С, без осадков. В Красноярске пройдут дожди, максимальная температура составит +4 °С. В Омске сегодня распогодится, но похолодает до +7 °С.
В Санкт-Петербурге температура не превысит +15 °С, в Москве — +13 °С. Геомагнитная обстановка в понедельник останется слабо возмущенной.