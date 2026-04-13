Новая порция дождей накроет Россию на неделе

Южные регионы России в начале недели накроет циклонический вихрь. Принесет дожди и понижение температурного фона. В среду, 15 апреля, погода пойдет на поправку. В Причерноморье, низовьях Дона и Волги столбик термометра приблизится к +21 °С. На Кавказе ожидается от +13 °С до +18 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
На юг Дальнего Востока придут дожди. Днем воздух будет прогреваться от +8 °С до +13 °С. В Приамурье к концу рабочей недели потеплеет от +13 °С до +18 °С.
На Урале в начале и конце периода ожидаются небольшие дожди. На погоду окажут влияние фронтальные разделы. Согласно прогнозу, ожидается от +8 °С до +13 °С.
Юг Сибири накроет холодная волна. Арктическое вторжение остро почувствуется во второй половине недели. Дожди начнут переходить в снег, похолодает до −2 °С. Тепло сохранится только в западных районах.
Средняя Волга попадет во власть солнечной погоды. Но в начале недели там пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Днем воздух будет прогреваться от +13 °С до +18 °С, местами ожидается до +21 °С.
На метеоситуацию Северо-Запада продолжит оказывать влияние обширный антициклон. В южных регионах прогнозируют кратковременные дожди, в остальной части округа облаков будет мало. Температурный фон установится выше климатической нормы: днем термометр на севере покажет от +8 °С до +13 °С, на юге — от +11 °С до +16 °С.
В Центральной России выглянет солнце. Во вторник и среду, 14 и 15 апреля, не исключаются осадки. Днем столбик термометра дойдет от +13 °С до +18 °С. В первые дни недели будет на несколько градусов прохладнее.
В Санкт-Петербурге на неделе установится солнечная погода. В понедельник, 13 апреля, не исключаются осадки. Дневные температурные значения составят от +12 °С до +15 °С. В Москве в середине недели пройдут ливни. Днем будет от +14 °С до +17 °С.