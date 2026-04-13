На плато Ай-Петри в Крыму установилась зимняя погода

В Крым на неделе перед пасхальными праздниками пришло похолодание, сопровождаемое дождями и понижением температуры воздуха, вплоть до заморозков в степных и предгорных районах Крыма.
«Высота снежного покрова на сегодняшнее утро — 13 сантиметров. Накануне было еще больше — 17 сантиметров. Последние три ночи температура на Ай-Петри опускалась до минус 5 и минус 4 градусов», — сообщили в гидрометцентре.
В Ялтинском горно-лесном заповеднике, в границы которого входит плато Ай-Петри, накануне все было засыпано снегом, и в апреле на плато вновь вернулась зимняя сказка, сообщили РИА Новости в ФГБУ «Заповедный Крым», в ведении которой находится заповедник.
В ближайшие дни прогнозируется постепенное потепление, в Крыму уже к среде и четвергу днем до 12−15 градусов, ночью 1−5 градусов тепла, но в горах будет все еще холодно. Возможен кратковременный дневной «переход» через ноль. На небе переменная облачность или ясно, прогнозируют синоптики.