Северные Курилы вновь затрясло: что известно

Местные жители не почувствовали подземные толчки. О серьезных последствиях не сообщалось.
Толчок произошел в 7:05 по местному времени. За ним через 47 минут последовал новый афтершок магнитудой 4,3.
Эпицентр первого события находился на глубине 51 километра. Очаг второго располагался в 139 километрах под землей.
Наиболее разрушительные толчки происходят на глубине до 80 километров в узкой полосе между Курило‑Камчатским глубоководным желобом, где начинается погружение Тихоокеанской плиты, и Курильскими островами.
Крупные события сопровождаются в этой зоне цунами. Высота волн у побережья может достигать 10−15 метров. Штормовое предупреждение в связи с прошедшим землетрясением не объявлялось.
Напомним, что ранее на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,2 километра.