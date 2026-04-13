Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Северные Курилы вновь затрясло: что известно

Менее чем через час произошел новый подземный толчок. Его магнитуда оказалась ниже.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +17° 6 м/с 82% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: AP 2024

Землетрясение зарегистрировали около Северо-Курильска в понедельник, 13 апреля. Согласно информации Сахалинского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, событию присвоили магнитуду 4,8. По сведениям Единой геофизической службы РАН, значение составило 5,3.

Местные жители не почувствовали подземные толчки. О серьезных последствиях не сообщалось.

Толчок произошел в 7:05 по местному времени. За ним через 47 минут последовал новый афтершок магнитудой 4,3.

Эпицентр первого события находился на глубине 51 километра. Очаг второго располагался в 139 километрах под землей.

Курильская островная дуга — один из наиболее сейсмически активных регионов планеты. Именно в этом регионе фиксируют самые мощные сейсмические события Северной Евразии. Магнитуда землетрясений часто превышает 8,0.

Наиболее разрушительные толчки происходят на глубине до 80 километров в узкой полосе между Курило‑Камчатским глубоководным желобом, где начинается погружение Тихоокеанской плиты, и Курильскими островами.

Крупные события сопровождаются в этой зоне цунами. Высота волн у побережья может достигать 10−15 метров. Штормовое предупреждение в связи с прошедшим землетрясением не объявлялось.

Напомним, что ранее на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,2 километра.