В Дагестане лавина накрыла жилые дома: видео

Под снегом оказались два жилых строения. В одном находилась женщина с ребенком.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Лавина сошла в понедельник, 13 апреля. Событие произошло в Дагестане, в высокогорном селе Шаитли, около 06:00 по местному времени. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

Согласно предварительной информации, лавина обрушилась на два здания. Спасательные бригады начали эвакуацию людей. В момент схода снега в одном из домов находились женщина и семилетний ребенок. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры Дагестана.

Жители села Шаитли присоединились к спасательной операции. Приступили к расчистке строений от снежных завалов вручную.

По информации МЧС, на место прибыла одна спасательная группа. Вторая — готовится к вылету. Ситуацию осложняют погодные условия.

Согласно сведениям Гидрометцентра России, в регионе объявили оранжевый уровень опасности. В горах действует предупреждение о возможном сходе лавин.

Возможен ветер со скоростью от 20 до 25 метров в секунду. До среды, 15 апреля, прогнозируют сильные дожди, в высокогорных районах пройдет снег. Также не исключаются грозы. В реках продолжает повышаться уровень воды.