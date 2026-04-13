В Дагестане лавина накрыла жилые дома: видео

Согласно предварительной информации, лавина обрушилась на два здания. Спасательные бригады начали эвакуацию людей. В момент схода снега в одном из домов находились женщина и семилетний ребенок. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры Дагестана.
Жители села Шаитли присоединились к спасательной операции. Приступили к расчистке строений от снежных завалов вручную.
По информации МЧС, на место прибыла одна спасательная группа. Вторая — готовится к вылету. Ситуацию осложняют погодные условия.
Согласно сведениям Гидрометцентра России, в регионе объявили оранжевый уровень опасности. В горах действует предупреждение о возможном сходе лавин.
Возможен ветер со скоростью от 20 до 25 метров в секунду. До среды, 15 апреля, прогнозируют сильные дожди, в высокогорных районах пройдет снег. Также не исключаются грозы. В реках продолжает повышаться уровень воды.