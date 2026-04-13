Россия на пороге пожароопасного сезона: прогноз на конец весны

Высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности, согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидается в юго-восточных районах Южного федерального округа. Природные возгорания могут возникнуть на востоке Ростовской области. Также угроза распространяется на Калмыкию и Астрахань.
Сложную ситуацию ожидают в Северо-Кавказском федеральном округе. Риск возгораний затронет Ставрополье и Республику Дагестан.
В северных широтах Европейской России в апреле установится низкая пожарная опасность. В азиатской части страны прогнозируют сохранение снежного покрова — возгорания территории не угрожают. Исключением станут Забайкалье, центр и восток Приморья. Там могут вспыхнуть пожары четвертой и пятой категорий.
В мае ситуация обострится на Северо-Западе. Высокая опасность природных пожаров возникнет в Пскове, Великом Новгороде и Ленинградской области.
В конце весны возгорания могут начаться в Центральной России и Поволжье. Высокую пожарную опасность прогнозируют в Воронеже, Курске, Липецке, Белгороде, Тамбове, Самаре, Оренбурге, Саратове и Башкортостане.