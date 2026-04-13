Россия на пороге пожароопасного сезона: прогноз на конец весны

В апреле сложная обстановка ожидается в Забайкалье и Приморском крае. Также высокую угрозу возгораний прогнозируют на юге страны.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Пожарная опасность в регионах России в апреле и мае 2026
Источник: Reuters

Высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности, согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидается в юго-восточных районах Южного федерального округа. Природные возгорания могут возникнуть на востоке Ростовской области. Также угроза распространяется на Калмыкию и Астрахань.

Сложную ситуацию ожидают в Северо-Кавказском федеральном округе. Риск возгораний затронет Ставрополье и Республику Дагестан.

В северных широтах Европейской России в апреле установится низкая пожарная опасность. В азиатской части страны прогнозируют сохранение снежного покрова — возгорания территории не угрожают. Исключением станут Забайкалье, центр и восток Приморья. Там могут вспыхнуть пожары четвертой и пятой категорий.

В мае ситуация обострится на Северо-Западе. Высокая опасность природных пожаров возникнет в Пскове, Великом Новгороде и Ленинградской области.

В конце весны возгорания могут начаться в Центральной России и Поволжье. Высокую пожарную опасность прогнозируют в Воронеже, Курске, Липецке, Белгороде, Тамбове, Самаре, Оренбурге, Саратове и Башкортостане.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
