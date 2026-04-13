Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Забайкалье природный пожар охватил 700 га земли

Возгорание зеленых насаждений началось в Монголии. Затем перекинулось на территорию Забайкальского края.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 8 м/с 50% 764 мм рт. ст. +23°
Природный пожар в Забайкалье 13 апреля 2026
Источник: Reuters

Природный пожар зафиксировали в 19 километрах от села Новый Дурулгуй, которое находится в Ононском районе Забайкальского края. Согласно информации регионального подразделения МЧС России, огонь охватил около 700 гектаров угодий.

В борьбе со стихией со стороны Монголии принимают участие 50 человек. В России пламя тушат представители Пожарно-спасательной части № 28 и Пожарной пограничной службы. Всего команда состоит из 32 человек и семи единиц техники. Между российской и монгольской сторонами наладили взаимодействие.

Согласно предварительной информации, угрозы для ближайшего населенного пункта нет. Принятые меры позволили остановить распространение огня.

По прогнозу, в апреле в регионе ожидается высокий риск природных пожаров. В опасной зоне будут находиться Забайкальский край и Бурятия. В мае угроза возгораний сохранится.

В Забайкальском крае из‑за сухой и ветреной погоды пожары могут быстро охватывать большие территории. Представители регионального отделения МЧС России призывали не жечь сухую траву и сразу сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.

До вечера вторника, 14 апреля, в регионе будет действовать погодное предупреждение из-за сильного ветра. Возможны порывы от 15 до 18 метров в секунду.