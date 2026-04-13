В Забайкалье природный пожар охватил 700 га земли

В борьбе со стихией со стороны Монголии принимают участие 50 человек. В России пламя тушат представители Пожарно-спасательной части № 28 и Пожарной пограничной службы. Всего команда состоит из 32 человек и семи единиц техники. Между российской и монгольской сторонами наладили взаимодействие.