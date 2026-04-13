Камнепад перекрыл выезд из туннеля в Южной Осетии: видео

Происшествие зафиксировали на Транскавказской автомагистрали. Проезд по дороге остановили в обоих направлениях.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Обрушение каменной породы произошло в понедельник, 13 апреля, около 13:00 по местному времени. Об этом сообщили в Министерстве Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сход скальной породы зарегистрировали около поселка городского типа Мизур. Камни заблокировали выезд из туннеля, который располагается на Транскавказской автомагистрали. Трасса связывает Россию и Южную Осетию.

Прибывшая на место происшествия спасательная бригада сообщила, что из-за крупных обломков проезд невозможен. Специалисты приступили к расчистке дороги от завала.

Информации о пострадавших не поступало. Спасатели призвали водителей временно воздержаться от поездок по этому участку трассы до особого распоряжения. Согласно обновленной информации, движение запустят только после полной проверки и расчистки дороги во избежание повторного обвала.

Движение по Транскавказской автомагистрали уже закрывали для всех видов транспортных средств из-за ухудшения погодных условий в воскресенье, 12 апреля.