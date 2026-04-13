Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Каким будет первый месяц лета: прогноз синоптиков

Урал и часть Дальнего Востока попадут в зону аномального тепла. Северо-запад страны ждут обильные осадки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 8 м/с 50% 764 мм рт. ст. +23°
Девушка в поле нюхает букет — прогноз погоды на июнь 2026 в России
Источник: Unsplash.com

В первый месяц лета, согласно прогнозу Гидрометцентра России, аномальная погода придет на восток Северо-Запада: там будет теплее климатической нормы. Также выше средних месячных температур поднимется значение в Приволжье, на Урале и северо-западе Красноярского края.

Однако в Приморском крае и на Сахалине в июне прогнозируют прохладу. В этих регионах температура будет ниже, чем в схожий период год назад.

Распространение осадков в начале лета ожидается неравномерное. Зона дождей сосредоточится на северо-западе. Также избыток осадков прогнозируют на севере Урала, Таймыре и берегах Приморья. Интенсивные дожди не исключаются на юге Хабаровского края.

Меньше нормы осадки прогнозируют на юго-западе Центральной России. Также дефицит ожидается на юге страны, в западных районах округа. Сухая погода придет в Донецк и Луганск. Мало дождей в начале лета обещают в Запорожье и Херсоне.

Схожая метеоситуация сложится в Калмыкии, Астрахани, Волгограде и Саратове. Дефицит осадков, согласно прогнозу, ждет юг и юго-восток Сибири. Также мало дождей будет в Магадане, Якутии, на Чукотке и Камчатке.

Высокий уровень пожарной опасности в июне установится на юге Центральной России и в Приволжье. Сложная ситуация ожидается на юге страны и Северном Кавказе. Высокая пожарная опасность возможна на Дальнем Востоке и в Сибири.