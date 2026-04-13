Каким будет первый месяц лета: прогноз синоптиков

В первый месяц лета, согласно прогнозу Гидрометцентра России, аномальная погода придет на восток Северо-Запада: там будет теплее климатической нормы. Также выше средних месячных температур поднимется значение в Приволжье, на Урале и северо-западе Красноярского края.
Однако в Приморском крае и на Сахалине в июне прогнозируют прохладу. В этих регионах температура будет ниже, чем в схожий период год назад.
Распространение осадков в начале лета ожидается неравномерное. Зона дождей сосредоточится на северо-западе. Также избыток осадков прогнозируют на севере Урала, Таймыре и берегах Приморья. Интенсивные дожди не исключаются на юге Хабаровского края.
Меньше нормы осадки прогнозируют на юго-западе Центральной России. Также дефицит ожидается на юге страны, в западных районах округа. Сухая погода придет в Донецк и Луганск. Мало дождей в начале лета обещают в Запорожье и Херсоне.
Схожая метеоситуация сложится в Калмыкии, Астрахани, Волгограде и Саратове. Дефицит осадков, согласно прогнозу, ждет юг и юго-восток Сибири. Также мало дождей будет в Магадане, Якутии, на Чукотке и Камчатке.
Высокий уровень пожарной опасности в июне установится на юге Центральной России и в Приволжье. Сложная ситуация ожидается на юге страны и Северном Кавказе. Высокая пожарная опасность возможна на Дальнем Востоке и в Сибири.