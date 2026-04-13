В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности

«В связи с ожидаемым усилением северо-восточного ветра в порывах местами до 15 м/с, объявлен желтый погодный уровень», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что этот уровень является средним в колористической шкале предупреждений и символизирует потенциально опасную погоду. «Действует предупреждение с 09:00 до 21:00 мск вторника, 14 апреля», — отметили в Гидрометцентре РФ. Подобная скорость ветра в порывах, согласно действующей шкале Бофорта, оценивается в 7 баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова не исключила, что 14 апреля в столичном регионе может пройти и первая в 2026 году гроза. Она отметила также, что температура воздуха окажется градуса на 2−3 градуса ниже сегодняшней, а так называемая «эффективная температура» может оказаться на 5 градусов ниже наблюдаемой.
В Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что в течение дня температура воздуха в Москве ожидается на уровне 8−10 градусов выше нуля, в Подмосковье — от плюс 7 до плюс 12 градусов. Предстоящей ночью синоптики не исключают местами в Московском регионе небольшие заморозки: столбики термометров в Москве покажут до плюс 3 градусов, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов.