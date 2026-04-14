В Алтайском крае после паводка разворачивают дамбы длиной около 400 метров

«Ликвидация последствий паводка в Алтайском крае на контроле МЧС России. На большей части территории края снежный покров сошёл. На реках края завершается процесс вскрытия льда. В процессе вскрытия на реке Обь в Каменском районе высока вероятность образования заторных явлений и подъём уровня воды с последующим подтоплением низменных участков местности. В превентивных целях в городе Камень-на-Оби разворачиваются водоналивные дамбы общей протяженностью около 400 метров», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в регионе остаются подтопленными 156 жилых домов и 372 приусадебных участка. В наиболее сложных районах работают оперативные группы Главного управления. Специалисты МЧС России в круглосуточном режиме проводят мониторинг складывающейся гидрологической обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.
Кроме того, в населенном пункте Шипицыно Тальменского района работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Организовано информирование граждан и адресная помощь.
«В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю продолжается взаимодействие с администрациями, ведётся круглосуточный контроль ситуации. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 293 человека и 110 едиництехники», — добавили в ведомстве.
Как сообщали ранее в МЧС, по наихудшему сценарию прохождения паводка в регионах Сибири в этом году возможно подтопление до 1 тысячи населенных пунктов с численностью проживающего населения почти в 260 тысяч человек. Возможны к подтоплению 282 социально-значимых объекта, 94 низководных моста и 272 участка автомобильных дорог. А 197 населенных пунктов могут быть отрезанными от дорожного сообщения.