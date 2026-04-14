В Алтайском крае после паводка разворачивают дамбы длиной около 400 метров

Как сообщали ранее в МЧС, по наихудшему сценарию прохождения паводка в регионах Сибири в этом году возможно подтопление до 1 тысячи населенных пунктов с численностью проживающего населения почти в 260 тысяч человек. Возможны к подтоплению 282 социально-значимых объекта, 94 низководных моста и 272 участка автомобильных дорог. А 197 населенных пунктов могут быть отрезанными от дорожного сообщения.