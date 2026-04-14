Когда Россию накроет аномальный холод

В Уральском и Сибирском федеральных округах со вторника, 14 апреля, по четверг, 16 апреля, установится отрицательная аномалия. Температурный фон опустится ниже апрельской нормы от трех до восьми градусов, выпадет снег. Локально пройдут метели, ветер разгонится до 20 метров в секунду. В горной местности порывы могут достичь 25 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.