Когда Россию накроет аномальный холод

В Уральском и Сибирском федеральных округах со вторника, 14 апреля, по четверг, 16 апреля, установится отрицательная аномалия. Температурный фон опустится ниже апрельской нормы от трех до восьми градусов, выпадет снег. Локально пройдут метели, ветер разгонится до 20 метров в секунду. В горной местности порывы могут достичь 25 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
На север Дальневосточного федерального округа придет арктический антициклон. До четверга в Якутии, Магадане и на Чукотке продержатся морозы. Юго-запад накроет сибирский циклон. В Бурятии, Якутии, Приамурье и Забайкалье ожидаются осадки. Скорость порывов составит от 13 до 18 метров в секунду.
К Камчатке подойдет циклонический вихрь со стороны Тихого океана. В середине недели там прогнозируют сильные и умеренные осадки. Поднимется ветер от 20 до 25 метров в секунду, образуется гололед. На севере Камчатки ожидаются порывы до 30 метров в секунду и метели.
Юг страны накроет циклон, который придет со стороны Каспийского моря. Он также затронет южную часть Центральной России и Приволжье. В этих округах пройдут дожди с грозами. В горных районах возможен мокрый снег и сильный ветер до 20−25 метров в секунду. Ночью и утром образуется туман.
На метеоситуацию в Европейской России повлияет скандинавский циклон. Благодаря ему со вторника по четверг установится малооблачная погода. Для нее будет характерен большой суточный ход температуры. В утренние и ночные часы образуется гололедица.