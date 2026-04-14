Весеннее половодье набирает силу в Сибири

Сильнее всего поднялась вода в реке Томь. Причиной стал ледяной затор на водоеме.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Весеннее половодье в Сибири 14 апреля 2026
Источник: Российская газета

Согласно информации издания «Метеовести», наиболее сложная ситуация сложилась в селе Козюлино, который располагается в Томской области. Там уровень воды на реке Томь поднялся от 1,3 до 3,1 метра.

Также превышение опасной отметки зафиксировали на реках Кулунда и Алей, которые располагаются в Алтайском крае. В регионе, по сведениям местного отделения МЧС России, затопленными остаются 142 жилых строения. Под водой также оказались 345 приусадебных участков.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие двое суток ожидается затор льда на реке Обь. Из-за этого паводковая ситуация может усугубиться. Схожая обстановка сложится в Томской и Новосибирской областях на реках Обь и Каргат.

Синоптики отметили, что на Алтае паводок стал сильнее в конце прошлой недели из-за активного таяния снега. Талая вода начала уходить в реки.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на юге Сибири во вторник, 14 апреля, весна возьмет паузу. В регионе ожидается арктическое вторжение — снова пойдет снег. Одновременно с этим на западе Сибири выглянет солнце и потеплеет.

В Прииртышье воздух прогреется от +5 °С до +10 °С. Благодаря этому снег продолжит быстро сходить. В верховьях Енисея и Оби ожидаются легкие заморозки, но не смогут облегчить паводковую ситуацию — наоборот, такая погода приведет к образованию заторов на реках и вода поднимется еще выше.

Похолодание ожидается недолгим. В середине недели в южную часть Сибири снова пробьется теплый воздух со стороны Гольфстрима. К выходным на смену придут воздушные массы из Ледовитого океана — похолодает, начнутся новые заторы на реках.