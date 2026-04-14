«До 16 апреля ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3 градусов намечаются в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской республике. Однако в дневные часы воздух прогреется до +15 градусов максимум», — сказала Макарова.
Синоптик назвала российские регионы, где пока сохранятся ночные заморозки
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ночные заморозки до минус 3 градусов намечаются до четверга в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечне, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.