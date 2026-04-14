Супер‑Эль‑Ниньо: чего ждать миру от погодной аномалии

Этим летом может сформироваться мощное природное явление — супер‑Эль‑Ниньо. Планету ожидают рекордно высокие температуры.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 72% 760 мм рт. ст. +19°
Пальма возле океана — Супер‑Эль‑Ниньо, прогноз 2026

По сведениям Центра прогнозирования климата США, вероятность возникновения супер‑Эль‑Ниньо оценивается в 62%. При наступлении явление способно сохраниться до конца 2026 года.

Эль‑Ниньо — потепление водной поверхности в центральной и восточной частях Тихого океана.

При таком явлении температура поднимается минимум на полградуса выше нормы. Если рост достигает два градуса и более, то ученые говорят о суперверсии — супер‑Эль‑Ниньо.

Подобная природная аномалия случается редко. С 1950 года регистрировали только несколько раз. При этом явление вызывает масштабные изменения погоды по всему миру.

Ученые сообщили, что сейчас наблюдают переход от Ла‑Ниньи, когда температура воды ниже среднего, к нейтральной фазе.

При этом специалисты фиксируют ключевые признаки возможного сильного Эль‑Ниньо. Профессор Пол Раунди из Университета Олбани даже допустил вероятность самого мощного явления за последние 140 лет. Однако эксперты уточнили, что весенние прогнозы не всегда точны из‑за так называемого сезонного барьера предсказуемости.

В Австралии, на юге Африки, в Индии и части Южной Америки Эль‑Ниньо обычно провоцирует засухи и волны жары. Одновременно южные штаты США, отдельные районы Ближнего Востока и Южно‑Центральной Азии могут сталкиваются с сильными осадками. Например, в 2015 году супер‑Эль‑Ниньо вызвал засуху в Эфиопии, нехватку воды в Пуэрто‑Рико и рекордный сезон ураганов в центральной части Северного Тихого океана.

Всемирная метеорологическая организация призывала страны заранее готовиться к возможным катаклизмам. Это поможет снизить экономические потери и спасти жизни.

