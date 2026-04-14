Супер‑Эль‑Ниньо: чего ждать миру от погодной аномалии

В Австралии, на юге Африки, в Индии и части Южной Америки Эль‑Ниньо обычно провоцирует засухи и волны жары. Одновременно южные штаты США, отдельные районы Ближнего Востока и Южно‑Центральной Азии могут сталкиваются с сильными осадками. Например, в 2015 году супер‑Эль‑Ниньо вызвал засуху в Эфиопии, нехватку воды в Пуэрто‑Рико и рекордный сезон ураганов в центральной части Северного Тихого океана.