Супер‑Эль‑Ниньо: чего ждать миру от погодной аномалии

По сведениям Центра прогнозирования климата США, вероятность возникновения супер‑Эль‑Ниньо оценивается в 62%. При наступлении явление способно сохраниться до конца 2026 года.
При таком явлении температура поднимается минимум на полградуса выше нормы. Если рост достигает два градуса и более, то ученые говорят о суперверсии — супер‑Эль‑Ниньо.
Подобная природная аномалия случается редко. С 1950 года регистрировали только несколько раз. При этом явление вызывает масштабные изменения погоды по всему миру.
При этом специалисты фиксируют ключевые признаки возможного сильного Эль‑Ниньо. Профессор Пол Раунди из Университета Олбани даже допустил вероятность самого мощного явления за последние 140 лет. Однако эксперты уточнили, что весенние прогнозы не всегда точны из‑за так называемого сезонного барьера предсказуемости.
В Австралии, на юге Африки, в Индии и части Южной Америки Эль‑Ниньо обычно провоцирует засухи и волны жары. Одновременно южные штаты США, отдельные районы Ближнего Востока и Южно‑Центральной Азии могут сталкиваются с сильными осадками. Например, в 2015 году супер‑Эль‑Ниньо вызвал засуху в Эфиопии, нехватку воды в Пуэрто‑Рико и рекордный сезон ураганов в центральной части Северного Тихого океана.
Всемирная метеорологическая организация призывала страны заранее готовиться к возможным катаклизмам. Это поможет снизить экономические потери и спасти жизни.