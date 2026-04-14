Крупный оползень завалил трассу в Индии: видео

В понедельник, 13 апреля, в округе Чамба, в районе индийской деревни Чанджу, сошел крупный оползень. Обвал случился около 12:00 по местному времени на дороге от Багигадх до Чанджу. Об этом сообщили в издании Amar Ujala.
Очевидцам удалось запечатлеть момент обрушения скальных пород на видео. Оползень накрыл проезжую часть всего за несколько секунд и полностью заблокировал движение.
Власти призывали водителей избегать маршрута до завершения расчистки дороги от камней, земли и грязи. На месте происшествия работают спасательные службы: ликвидируют завал и проверяют, насколько устойчив склон. Только после оценки безопасности специалисты примут решение о возобновлении движения.
Из‑за закрытия дороги местные жители столкнулись с проблемами. Трасса обеспечивала связь между двумя населенными пунктами. Во вторник, 14 апреля, в регионе отмечают праздник урожая — Байсакхи. В этот день многие отправляются в храм Чанджу Мата. Но сейчас добраться туда стало невозможно: из‑за оползня путь перекрыли, а объездные дороги отнимают много времени.
При этом местные жители рассказали, что проблема серьезнее, чем кажется. Люди отметили: на дороге случилось не одно, а сразу несколько оползней. Это значит, что даже после расчистки завала есть риск новых обрушений.