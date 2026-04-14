Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Крупный оползень завалил трассу в Индии: видео

Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало. Но завал осложнил повседневную жизнь местного населения.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 60% 761 мм рт. ст. +19°

В понедельник, 13 апреля, в округе Чамба, в районе индийской деревни Чанджу, сошел крупный оползень. Обвал случился около 12:00 по местному времени на дороге от Багигадх до Чанджу. Об этом сообщили в издании Amar Ujala.

Очевидцам удалось запечатлеть момент обрушения скальных пород на видео. Оползень накрыл проезжую часть всего за несколько секунд и полностью заблокировал движение.

Местные жители не пострадали. Еще до обвала заметили, как мелкие камни падали со склона, затем там появились трещины. Благодаря этому удалось вовремя остановить движение по участку трассы.

Власти призывали водителей избегать маршрута до завершения расчистки дороги от камней, земли и грязи. На месте происшествия работают спасательные службы: ликвидируют завал и проверяют, насколько устойчив склон. Только после оценки безопасности специалисты примут решение о возобновлении движения.

Из‑за закрытия дороги местные жители столкнулись с проблемами. Трасса обеспечивала связь между двумя населенными пунктами. Во вторник, 14 апреля, в регионе отмечают праздник урожая — Байсакхи. В этот день многие отправляются в храм Чанджу Мата. Но сейчас добраться туда стало невозможно: из‑за оползня путь перекрыли, а объездные дороги отнимают много времени.

При этом местные жители рассказали, что проблема серьезнее, чем кажется. Люди отметили: на дороге случилось не одно, а сразу несколько оползней. Это значит, что даже после расчистки завала есть риск новых обрушений.