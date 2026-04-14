Китай научился хранить углекислый газ в море

Китайская национальная морская нефтедобывающая корпорация начала внедрять новую технологию на газовом месторождении Дунфан 1‑1. Суть заключается в том, чтобы не выпускать углекислый газ в атмосферу, а использовать с пользой. Об этом сообщили в издании CGTN.
Углекислый газ, который выделяется при добыче нефти, улавливают, очищают и сжимают. Затем закачивают обратно в газоносные пласты. Там происходит высвобождение труднодоступных запасов природного газа — потенциальный загрязнитель превращается в полезный рабочий инструмент.
По словам руководителя проекта CCUS Ю Фасона, такой подход позволит проводить декарбонизацию прямо на морских платформах, а не только на наземных объектах. Это даст двойной эффект: снизит выбросы углерода у самого источника и повысит эффективность добычи.
Кроме того, интеграция с существующей инфраструктурой объекта поможет расширить возможности подводной трубопроводной сети в Ингехайском море. В перспективе это обеспечит стабильную и экономически выгодную добычу газа в Дунфане.