Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Китай научился хранить углекислый газ в море

Проект реализуют вблизи провинции Хайнань. Это первая в стране инициатива по закачке углекислого газа в морской шельф.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 60% 761 мм рт. ст. +19°
Формула углекислого газа — Китай разработал новую технологию по улавливанию углерода, апрель 2026
Источник: Freepik

Китайская национальная морская нефтедобывающая корпорация начала внедрять новую технологию на газовом месторождении Дунфан 1‑1. Суть заключается в том, чтобы не выпускать углекислый газ в атмосферу, а использовать с пользой. Об этом сообщили в издании CGTN.

Углекислый газ, который выделяется при добыче нефти, улавливают, очищают и сжимают. Затем закачивают обратно в газоносные пласты. Там происходит высвобождение труднодоступных запасов природного газа — потенциальный загрязнитель превращается в полезный рабочий инструмент.

По словам руководителя проекта CCUS Ю Фасона, такой подход позволит проводить декарбонизацию прямо на морских платформах, а не только на наземных объектах. Это даст двойной эффект: снизит выбросы углерода у самого источника и повысит эффективность добычи.

Когда разработка выйдет на полную мощность, то месторождение сможет ежегодно хранить под землей более миллиона тонн углекислого газа.

Кроме того, интеграция с существующей инфраструктурой объекта поможет расширить возможности подводной трубопроводной сети в Ингехайском море. В перспективе это обеспечит стабильную и экономически выгодную добычу газа в Дунфане.

Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
