Китай научился хранить углекислый газ в море

Китайская национальная морская нефтедобывающая корпорация начала внедрять новую технологию на газовом месторождении Дунфан 1‑1. Суть заключается в том, чтобы не выпускать углекислый газ в атмосферу, а использовать с пользой. Об этом сообщили в издании CGTN.