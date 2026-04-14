Нефть у побережья Анапы разорвало ветром на части: фото

Пятно разделилось на мелкие участки из-за ветра. Угроза для морской среды и побережья остается.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Нефть у берега Анапы 14 апреля 2026
Источник: https://t.me/twrussia

У побережья Витязево под Анапой экологи зафиксировали масштабное нефтяное загрязнение. Это подтвердили радиолокационные снимки Sentinel‑1A, которые получили эксперты в понедельник, 13 апреля.

По оценке специалистов проекта оперативного экологического мониторинга «Прозрачный мир», нефтяное пятно, которое ранее было единым, разорвало ветром на несколько отдельных участков. При этом загрязнение в прибрежной зоне сохраняется. Угроза для морской среды и побережья остается.

На спутниковых снимках заметны три судна спасательных служб. Специалисты ведут ликвидационные работы, устанавливают боновые заграждения, чтобы ограничить распространение нефти. Также происходит обработка загрязненных участков специальными реагентами.

Раздробленность нефтяного пятна осложнило ситуацию. Вместо работы с одним крупным очагом спасателям придется одновременно действовать сразу на нескольких зонах. Это может потребовать дополнительных ресурсов, чтобы снизить вред для экосистемы прибрежной зоны.

Местные власти и экологические службы продолжают следить за развитием ситуации. Насколько быстро удастся локализовать загрязнение, зависит от оперативности принимаемых мер.

Напомним, что нефтяное пятно обнаружили в субботу, 11 апреля, в 11 километрах от побережья Анапы. Предположительно, причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов.