Осадки останутся: каспийский циклон ударил по центру России и Поволжью

Каспийский циклон вызвал сильные ливни в Поволжье и двинулся в сторону Центральной России, рассказали «Известиям» метеорологи. Они пообещали, что интенсивность дождей в ближайшие дни начнет снижаться: циклон ослабевает. Поэтому находящимся в сложной паводковой ситуации Марий Эл и Удмуртии обострение ситуации не грозит. При этом превышение отметки выхода воды на пойму — то есть уровня, когда реки могут выйти из русла, — сейчас наблюдается по всей России, предупредили в Гидрометцентре.
Где прошелся каспийский циклон
Каспийский циклон, оставивший рекордное количество осадков в Самарской области, двинулся в сторону Москвы, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— За сутки в Самаре выпало 15 мм дождя, что побило рекорд, державшийся с 1993 года. Затем циклон двинулся на восток Черноземья, Липецкую область и приблизился к Москве, — пояснила она.
В столице наиболее сильные осадки выпадут до полуночи 14 апреля, затем интенсивность дождей начнет снижаться, рассказал начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
— Слабые дожди в Москве будут идти до пятницы. Мы находимся в северной части циклона, дальше он сместится в сторону Брянска и уйдет в Белоруссию, — сказал он.
В ближайшие дни дожди станут слабее также в Черноземье и Поволжье, сообщил «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Этот циклон всю свою силу уже растратил, в Нижнем Поволжье во вторник он доживал последние часы, — отметил он.
На Камчатке, в Магаданской и Сахалинской областях в ночь с 13 на 14 апреля глубокий морской циклон принес сильные снегопады и порывистый ветер, сообщили в Гидрометцентре России.
Небольшой дождь с мокрым снегом пройдет 15 апреля в Приморском крае,
Как регионы справляются с непогодой
Сильные паводки 14 апреля фиксировались в десяти регионах, еще сутки назад они отмечались в тринадцати. По данным Гидрометцентра, неблагоприятные показатели по уровню воды в водоемах сохраняются в Брянской, Владимирской, Курской, Кировской, Нижегородской областях и Дагестане. А опасное явление сейчас наблюдается в Тамбовской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях. Критический подъем воды с 14 по 16 апреля ожидается в Переславле-Залесском Ярославской области.
В Марий Эл, Удмуртии и Омской области, где ранее были сильные наводнения, всё еще превышена отметка выхода воды на пойму, сообщили в Гидрометцентре. Но в этих регионах паводковая обстановка улучшилась — уровень угрозы понижен.
По данным региональных управлений МЧС, 14 апреля в Марий Эл остаются подтопленными почти 180 приусадебных участков, в Удмуртии — более 150 придомовых территорий, мост и участок автомобильной дороги.
В Томской области с 12 апреля власти региона ввели режим ЧС из-за ухудшения паводковой обстановки. В Алтайском крае за сутки число затопленных домов увеличилось со 142 до 156, а приусадебных участков — с 306 до 372. В регионе действует режим повышенной готовности. На реках завершается процесс вскрытия льда.
В Нижегородской области затоплено 1209 приусадебных участков, 57 дачных и 13 жилых домов, 14 низководных мостов, 10 участков автодорог. А в Дагестане остаются подтопленными 508 жилых домов, 523 приусадебных участка и 39 участков автодорог, сообщили в МЧС региона. Во Владимирской области пострадали более 300 участков.
Десятками измеряется число подтопленных приусадебных и садовых участков, а также жилых домов в Красноярском крае, Брянской и Кировской областях.
Возможны сильные ливни
Превышение отметки выхода воды на пойму сейчас наблюдается по всей России, следует из данных Гидрометцентра. Это притом, что апрель стал самым засушливым месяцем в 2026 году, рассказали синоптики.
— Во многих городах центральной России в апреле стало меньше осадков. То, что сейчас выпадает, — это локальные кратковременные дожди, — сказала Татьяна Позднякова.
По ее словам, теплая погода в мае может спровоцировать сильные ливни, что также может отразиться на ситуации с паводками.
Весной во время половодья пойму затапливает всегда, это нормальная ситуация, пояснил «Известиям» гидролог Института водных проблем РАН, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. Он пояснил, что убытки регионы начинают нести при превышении отметки опасного явления.
— И чем точнее прогноз, тем с большей вероятностью МЧС всех предупредит, и мы выведем из зоны затопления всё имущество, заблаговременно начнем эвакуацию, — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что обстановка с паводками стабилизируется только летом: почва просохнет и уровень воды в водоемах упадет.