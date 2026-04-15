Медведи в России начали выходить из берлог после зимовки

Бурые медведи начали просыпаться от зимней спячки по всей России. В Москве, Бурятии, Перми, Омске, Новосибирске заметили косолапых. В середине апреля пришла очередь Камчатки. Представители природного парка «Вулканы Камчатки» сообщили о проснувшихся хищниках на территории.
Специалисты объяснили, что первыми из берлог выходят крупные самцы, чуть позже — медведицы с медвежатами. В первые дни после спячки хищники не спешат искать пропитание: у них еще остается около двух третей зимних жировых запасов — острой потребности в еде нет.
Со временем звери начинают осваивать окрестности. Нередко направляются к побережью, где находят себе пищу: мелких грызунов вроде полевок, морские выбросы, останки павших животных. Иногда медведи наведываются на лежбища тюленей.
Туристам в этот период следует быть осторожными. Проснувшись и восстановив силы, медведи ведут себя активно и непредсказуемо. Встреча с таким зверем может быть опасной.
Правильный алгоритм действий такой: сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений и медленно отходите в сторону, старайтесь держаться на безопасном расстоянии.