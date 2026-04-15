Заморозки надвигаются на Россию

В Сибири в среду, 15 апреля, продолжится аномальное похолодание. Кроме того, синоптики прогнозируют новый виток арктического вторжения. В Красноярске и Кемерове сегодня ожидается от +4 °С до +6 °С, завтра температура днем рухнет до нуля градусов. Местами возможны заморозки.
В четверг, 16 апреля, похолодание придет на западную половину округа. В Новосибирске сегодня ожидается короткий всплеск тепла: будет около +8 °С.
На Урале в среду также станет прохладнее. В Перми — +8 °С, в Екатеринбурге и Челябинске — +7 °С, в Уфе — +12 °С, в Оренбурге — +19 °С. Завтра снова столбик термометра устремится вверх.
Сахалин, Курилы, Хабаровский край, Приамурье будет контролировать антициклон — выглянет солнце, потеплеет. В Хабаровске и Благовещенске столбик термометра поднимется до +15 °С. Во Владивосток сегодня придут дожди, там ожидается не выше +9 °С. В Якутске выпадет мокрый снег, прогнозируют около нуля градусов.
В Центральной России пройдут небольшие дожди, но их интенсивность будет снижаться. На европейской территории страны весна продолжит набирать обороты. Волга вскрылась ото льда раньше сроков на неделю.
К востоку от столицы температура начнет расти. На Северо-Западе сегодня пройдут дожди. На севере ожидается теплая погода. В заполярном Мурманске температура установится, как в Сочи, и составит +13 °С. В Смоленске — +10 °С, в Курске — +8 °С, в Великом Новгороде — +12 °С, в Калининграде — +14 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют облачную погоду, небольшие дожди, +12 °С. В Москве — +14 °С, осадки. Геомагнитное поле будет спокойным.