На Русскую равнину на неделе обрушится новая волна аномального холода

Арктическое вторжение на Русскую равнину прогнозируют в четверг, 16 апреля. Вначале похолодание почувствуют жители северных широт. Воздух будет прогреваться от +8 °С до +13 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
К концу рабочей недели температура упадет в средней полосе Европейской России. К Поволжью холодные воздушные массы приблизятся уже в четверг.
В Саратове в среду, 15 апреля, температура установится около +21 °С. Завтра столбик термометра упадет до +10 °С. Одновременно с похолоданием прекратятся осадки. Тепло начнет возвращаться в Поволжье к концу выходных. К воскресенью, 19 апреля, температурный фон установится в границах апрельской нормы.
Над Средним Поволжьем сегодня, 15 апреля, появятся кучево-дождевые облака. Синоптики прогнозируют осадки и первые весенние грозы. На территории от берегов Волги до Балтики выпадет от двух до пяти миллиметров влаги.
Грозовые облака в среду принесет теплый фронт со стороны Средней Азии. Благодаря ему воздух сегодня прогреется от +18 °С до +23 °С. На остальной части Европейской России в среду также сохранится умеренное тепло. В Причерноморье ожидается от +13 °С до +18 °С.
В центральных регионах страны сегодня температура составит от +10 °С до +15 °С. В Москве воздух прогреется выше нормы на три градуса. Тепло сохранится там до конца рабочей недели. Похолодание начнется в выходные.