Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

На Русскую равнину на неделе обрушится новая волна аномального холода

Вторжение холодного воздуха из Арктики вначале затронет средние и северные широты. В Центральную Россию фронт придет к выходным.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 64% 757 мм рт. ст. +20°
Рабочий, голуби — заморозки на Русской равнине 15, 16, 17, 18, 19 апреля 2026
Источник: Мослента

Арктическое вторжение на Русскую равнину прогнозируют в четверг, 16 апреля. Вначале похолодание почувствуют жители северных широт. Воздух будет прогреваться от +8 °С до +13 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

К концу рабочей недели температура упадет в средней полосе Европейской России. К Поволжью холодные воздушные массы приблизятся уже в четверг.

В Саратове в среду, 15 апреля, температура установится около +21 °С. Завтра столбик термометра упадет до +10 °С. Одновременно с похолоданием прекратятся осадки. Тепло начнет возвращаться в Поволжье к концу выходных. К воскресенью, 19 апреля, температурный фон установится в границах апрельской нормы.

Над Средним Поволжьем сегодня, 15 апреля, появятся кучево-дождевые облака. Синоптики прогнозируют осадки и первые весенние грозы. На территории от берегов Волги до Балтики выпадет от двух до пяти миллиметров влаги.

Грозовые облака в среду принесет теплый фронт со стороны Средней Азии. Благодаря ему воздух сегодня прогреется от +18 °С до +23 °С. На остальной части Европейской России в среду также сохранится умеренное тепло. В Причерноморье ожидается от +13 °С до +18 °С.

В центральных регионах страны сегодня температура составит от +10 °С до +15 °С. В Москве воздух прогреется выше нормы на три градуса. Тепло сохранится там до конца рабочей недели. Похолодание начнется в выходные.

