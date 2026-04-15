Как идет очистка Анапы от нефти: видео

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. На побережье находят испачканных нефтью птиц и грязный песок.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Нефть в Черном море впервые заметили в прошлую субботу, 11 апреля. Находилась в 11 километрах от берега Анапы. Площадь пятна достигала 117 квадратных километров. По предварительным сведениям оперативного штаба Краснодарского края, причиной загрязнения могла стать атака беспилотных летательных аппаратов.

Новую утечку зарегистрировали спустя полтора года после предыдущей экологической катастрофы в регионе.

Уже в первые дни после разлива нефти на побережье обнаружили сотни испачканных птиц. Часть удалось спасти и доставить в реабилитационный центр «Жемчужная». К 13 апреля там находились около 500 пернатых, которые нуждались в помощи.

Спасательные службы обработали загрязненный участок биосорбентом и оградили бонами. Однако ветер снес пятно к берегу в район охраняемой природной территории «Анапская пересыпь», и разделил его на несколько областей.

К понедельнику, 13 апреля, команде из 110 специалистов и 20 добровольцев, которые задействовали 17 единиц техники, удалось расчистить более километра береговой полосы: вначале — 400 метров, затем — 600 метров. Работы на косе между Витязево и Благовещенской к этому дню в основном завершились, новых выбросов не фиксировали.

Во вторник, 14 апреля, оперштаб сообщил, что нефть остается на 170 метрах береговой линии. Мероприятия по очистке планируют завершить в ближайшие дни.