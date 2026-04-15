Как идет очистка Анапы от нефти: видео

К понедельнику, 13 апреля, команде из 110 специалистов и 20 добровольцев, которые задействовали 17 единиц техники, удалось расчистить более километра береговой полосы: вначале — 400 метров, затем — 600 метров. Работы на косе между Витязево и Благовещенской к этому дню в основном завершились, новых выбросов не фиксировали.