Как идет очистка Анапы от нефти: видео

Нефть в Черном море впервые заметили в прошлую субботу, 11 апреля. Находилась в 11 километрах от берега Анапы. Площадь пятна достигала 117 квадратных километров. По предварительным сведениям оперативного штаба Краснодарского края, причиной загрязнения могла стать атака беспилотных летательных аппаратов.
Уже в первые дни после разлива нефти на побережье обнаружили сотни испачканных птиц. Часть удалось спасти и доставить в реабилитационный центр «Жемчужная». К 13 апреля там находились около 500 пернатых, которые нуждались в помощи.
Спасательные службы обработали загрязненный участок биосорбентом и оградили бонами. Однако ветер снес пятно к берегу в район охраняемой природной территории «Анапская пересыпь», и разделил его на несколько областей.
К понедельнику, 13 апреля, команде из 110 специалистов и 20 добровольцев, которые задействовали 17 единиц техники, удалось расчистить более километра береговой полосы: вначале — 400 метров, затем — 600 метров. Работы на косе между Витязево и Благовещенской к этому дню в основном завершились, новых выбросов не фиксировали.
Во вторник, 14 апреля, оперштаб сообщил, что нефть остается на 170 метрах береговой линии. Мероприятия по очистке планируют завершить в ближайшие дни.