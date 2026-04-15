Супертайфун не пощадил США: видео

Наиболее серьезные явления зафиксировали от восточной Айовы до южного Висконсина и северного Иллинойса. В этой части страны действовала третья степень риска сильных гроз из пяти возможных.
Одним из самых заметных стал торнадо неподалеку от города Элрой в Висконсине. Прошел около 17:50 по местному времени. Еще один торнадо заметили в Вайоминге штата Айова. Это был классический веревочный вихрь, который пронесся над открытым полем и затем снова поднялся в облака.
В ряде районов Висконсина, включая Мэдисон, Плейнвилл и Блэк‑Эрт, выпал крупный град диаметром около восьми сантиметров. Градины повредили здания. В Дубуке штата Айова порывы ветра достигали 141 километра в час. Из‑за шторма более 32 000 потребителей в Висконсине остались без электричества.
В понедельник, 13 апреля, сильные штормы уже обрушились на Миннесоту, Висконсин и Канзас. От торнадо пострадали два человека, разрушилист дома, перевернулись кемперы.
По прогнозам, в среду, 15 апреля, шторм сместится в сторону долин реки Миссисипи. Ожидается, что принесет разрушительные град, торнадо и сильные ливни с выпадением от двух с половиной до пяти сантиметров осадков.