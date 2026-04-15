Супертайфун не пощадил США: видео

Циклон принес в страну дожди и торнадо. По расчетам, вихрь направляется в сторону Миссисипи.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 73% 759 мм рт. ст. +20°

Во вторник, 14 апреля, на США обрушился мощный циклон. Затронул территорию от Техаса до Нью‑Йорка. Всего стихия коснулась более 130 миллионов человек. Об этом сообщили в издании FOX Weather.

Наиболее серьезные явления зафиксировали от восточной Айовы до южного Висконсина и северного Иллинойса. В этой части страны действовала третья степень риска сильных гроз из пяти возможных.

Одним из самых заметных стал торнадо неподалеку от города Элрой в Висконсине. Прошел около 17:50 по местному времени. Еще один торнадо заметили в Вайоминге штата Айова. Это был классический веревочный вихрь, который пронесся над открытым полем и затем снова поднялся в облака.


В ряде районов Висконсина, включая Мэдисон, Плейнвилл и Блэк‑Эрт, выпал крупный град диаметром около восьми сантиметров. Градины повредили здания. В Дубуке штата Айова порывы ветра достигали 141 километра в час. Из‑за шторма более 32 000 потребителей в Висконсине остались без электричества.

На фоне проливных дождей и быстрого таяния снега выросла угроза наводнений на Великих озерах.

В понедельник, 13 апреля, сильные штормы уже обрушились на Миннесоту, Висконсин и Канзас. От торнадо пострадали два человека, разрушилист дома, перевернулись кемперы.

По прогнозам, в среду, 15 апреля, шторм сместится в сторону долин реки Миссисипи. Ожидается, что принесет разрушительные град, торнадо и сильные ливни с выпадением от двух с половиной до пяти сантиметров осадков.

