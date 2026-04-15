Что ждет россиян в конце весны: прогноз погоды на май

Аномальное тепло захватит часть России в конце весны. Выше климатической нормы температурный фон установится в Забайкальском крае. Схожая метеоситуация ожидается в Амурской области, а также в южных районах Якутии. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Засушливый май наступит в Ленинградской области. Также в Карелии прогнозируют осадков меньше обычного. Восточная часть северо-запада и юг страны попадут в зону дефицита дождей. Осадков меньше обычного обещают на Северном Кавказе и в Сибири. Урал и южные районы Приволжья, а также Таймыр столкнутся с засушливым периодом.
Противоположная ситуация сложится в Мурманской области: май окажется дождливым. На юге Дальнего Востока и в северной части Якутии прогнозируют в предстоящем мае переизбыток осадков.
Больше, чем в прошлом году, выпадет влаги в северо-восточных районах Якутии. Меньше, чем в мае 2025-го, ожидается осадков на северо-западе России и в Тыве.
Синоптики прогнозируют, что с вероятностью 65−70% весна и лето 2026 года в России окажутся теплее обычного или около нормы. Сильнее всего отклонение от средних показателей ожидается на Урале и востоке европейской части страны. В отдельные месяцы аномальное тепло может прийти на юг Европейской России, юго‑запад Сибири, в Якутию и на юг Дальнего Востока.