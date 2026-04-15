Что ждет россиян в конце весны: прогноз погоды на май

Синоптики прогнозируют, что с вероятностью 65−70% весна и лето 2026 года в России окажутся теплее обычного или около нормы. Сильнее всего отклонение от средних показателей ожидается на Урале и востоке европейской части страны. В отдельные месяцы аномальное тепло может прийти на юг Европейской России, юго‑запад Сибири, в Якутию и на юг Дальнего Востока.