Март 2026 взял серебряную медаль по теплу: итоги месяца

Температура поверхности Земли в марте 2026 года оказалась на 1,31 градуса выше среднего показателя XX века. Период превзошел только 2025-й: разница составила 0,01 градуса. Об этом сообщили в Национальном управлении по проблемам океана и атмосферы.
Согласно отчету, потепление затронуло большую часть суши и водоемов. Мировой океан в марте показал второй результат по температуре за всю историю, а поверхность суши — третий.
Сильнее всего столбик термометра поднялся в континентальной части США, Арктике, Северной и Восточной Европе, на значительной части Азии, а также в отдельных районах Африки и Антарктиды. Там отклонения составили не менее двух градусов относительно нормы.
На юге Аляски зафиксировали рекордно низкие для марта температуры. Также ниже средних значений оказались показатели на большей части этого американского штата и Канады. В Юго‑Западной Гренландии, на севере России, в Северо‑Западной Африке и Центральной Антарктиде также оказалось холоднее обычного.
В марте сократился снежный покров в Северном полушарии. Заметный дефицит снега отмечался на западе и северо‑востоке США, а также в Центральной и Восточной Европе — от Казахстана до северо‑восточного Китая.
В Антарктике ситуация тоже оказалась хуже средних показателей. Площадь льда стала 13‑й наименьшей за март.
Активность тропических циклонов в марте была близка к средней. Образовалось шесть штормов, которым дали именами. Один из них — тропический циклон «Нарелле». Трижды обрушился на Австралию, вызвал наводнения, отключения электроэнергии и нанес значительный материальный ущерб.