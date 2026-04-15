Март 2026 взял серебряную медаль по теплу: итоги месяца

50 лет подряд мартовские температуры превышают средние значения прошлого столетия. Последний более прохладный март фиксировали в 1976 году.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Ветка дерева в марте — погодные итоги марта 2026 в мире
Источник: Freepik

Температура поверхности Земли в марте 2026 года оказалась на 1,31 градуса выше среднего показателя XX века. Период превзошел только 2025-й: разница составила 0,01 градуса. Об этом сообщили в Национальном управлении по проблемам океана и атмосферы.

Согласно отчету, потепление затронуло большую часть суши и водоемов. Мировой океан в марте показал второй результат по температуре за всю историю, а поверхность суши — третий.

Сильнее всего столбик термометра поднялся в континентальной части США, Арктике, Северной и Восточной Европе, на значительной части Азии, а также в отдельных районах Африки и Антарктиды. Там отклонения составили не менее двух градусов относительно нормы.

На юге Аляски зафиксировали рекордно низкие для марта температуры. Также ниже средних значений оказались показатели на большей части этого американского штата и Канады. В Юго‑Западной Гренландии, на севере России, в Северо‑Западной Африке и Центральной Антарктиде также оказалось холоднее обычного.

В марте сократился снежный покров в Северном полушарии. Заметный дефицит снега отмечался на западе и северо‑востоке США, а также в Центральной и Восточной Европе — от Казахстана до северо‑восточного Китая.

В Арктике зафиксировали почти рекордно низкую площадь морского льда — вторую наименьшую за всю историю.

В Антарктике ситуация тоже оказалась хуже средних показателей. Площадь льда стала 13‑й наименьшей за март.

Активность тропических циклонов в марте была близка к средней. Образовалось шесть штормов, которым дали именами. Один из них — тропический циклон «Нарелле». Трижды обрушился на Австралию, вызвал наводнения, отключения электроэнергии и нанес значительный материальный ущерб.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше