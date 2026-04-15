В ближайшие дни в небе появится комета C/2025 R3

С пятницы, 17 апреля, комета C/2025 R3 станет доступна для наблюдения регионам Северного полушария. Пик яркости и максимальное сближение с земным шаром прогнозируют во второй половине месяца. Об этом рассказали на портале Gismeteo.
В следующий понедельник, 20 апреля, астрономическое тело пройдет перигелий. Подлетит к Солнцу на расстояние около 76,3 миллиона километров. 26 апреля комета окажется близко к Земле. Дистанция составит порядка 70−71 миллиона километров.
Рекомендуется наблюдать за кометой утром и вдали от огней города. В таких условиях можно будет разглядеть даже невооруженным глазом. Но лучше использовать оптические приборы, чтобы облегчить задачу.
Удачным моментом для наблюдений станет период после новолуния 17 апреля, когда лунный диск будет менее ярким. В этот период небесное тело станет более четким.
В апреле комета будет перемещаться по небу через созвездия. Объект начнет путь возле Большого квадрата Пегаса, в середине месяца окажется в созвездии Рыб, а к концу апреля — в зоне Овна и Кита.
Любоваться кометой можно будет до 25 апреля. Затем подойдет слишком близко к светилу и его лучи помешают разглядеть C/2025 R3.