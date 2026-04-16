Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

60-сантиметровые сугробы вновь вырастут в России

На Дальнем Востоке пройдет снегопад. Сибирь окажется во власти аномального холода.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 68% 755 мм рт. ст. +21°
Парень лопатой расчищает снег — снег в России 16 апреля 2026
В четверг, 16 апреля, север Камчатки продолжит заваливать снегом. Сугробы местами вырастут до 60 сантиметров. На юге Дальнего Востока сохранится солнечная и теплая погода. В Южно-Сахалинске прогнозируют +11 °С, в Петропавловске-Камчатском — +5 °С.

Над южными районами Дальнего Востока пройдет атмосферный фронт. Вызовет дожди, однако на температуру воздуха не повлияет. В Благовещенске потеплеет до +15 °С, в Хабаровске — до +13 °С. Завтра столбик термометра поднимется еще выше.

В Сибири сохранится отрицательная аномалия. Местами пройдут осадки. В Красноярске и Новосибирске выпадет мокрый снег, но завтра туда начнет поступать тепло со стороны Урала. В Тюмени — +8 °С, в Томске — −4 °С, в Иркутске — +9 °С, в Норильске — −13 °С.

На Урале выглянет солнце. В Перми обещают до +10 °С, в Екатеринбурге — до +11 °С, в Уфе — до +12 °С, в Оренбурге — до +13 °С.

На европейской территории России циклоны будут вести себя тихо. Дожди возможны на севере, но небольшие. В Поволжье установится солнечная погода, на Северо-Западе температура пойдет вверх. Воздух в Калининграде прогреется до +13 °С, в Пскове — до +15 °С, в Мурманске — до +10 °С, в Кирове — до +14 °С, в Казани — до +12 °С.

На юге России осадки прекратятся. В Севастополе воздух прогреется до +14 °С, в Новороссийске — до +17 °С, в Грозном — до +17 °С, в Астрахани — до +16 °С. Ночные заморозки отступят, но скоро в округ вернутся дожди.

В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют до +16 °С, в Москве — до +15 °С. Геомагнитное поле Земли будет в неустойчивом положении.