60-сантиметровые сугробы вновь вырастут в России

Над южными районами Дальнего Востока пройдет атмосферный фронт. Вызовет дожди, однако на температуру воздуха не повлияет. В Благовещенске потеплеет до +15 °С, в Хабаровске — до +13 °С. Завтра столбик термометра поднимется еще выше.
В Сибири сохранится отрицательная аномалия. Местами пройдут осадки. В Красноярске и Новосибирске выпадет мокрый снег, но завтра туда начнет поступать тепло со стороны Урала. В Тюмени — +8 °С, в Томске — −4 °С, в Иркутске — +9 °С, в Норильске — −13 °С.
На Урале выглянет солнце. В Перми обещают до +10 °С, в Екатеринбурге — до +11 °С, в Уфе — до +12 °С, в Оренбурге — до +13 °С.
На европейской территории России циклоны будут вести себя тихо. Дожди возможны на севере, но небольшие. В Поволжье установится солнечная погода, на Северо-Западе температура пойдет вверх. Воздух в Калининграде прогреется до +13 °С, в Пскове — до +15 °С, в Мурманске — до +10 °С, в Кирове — до +14 °С, в Казани — до +12 °С.
На юге России осадки прекратятся. В Севастополе воздух прогреется до +14 °С, в Новороссийске — до +17 °С, в Грозном — до +17 °С, в Астрахани — до +16 °С. Ночные заморозки отступят, но скоро в округ вернутся дожди.
В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют до +16 °С, в Москве — до +15 °С. Геомагнитное поле Земли будет в неустойчивом положении.