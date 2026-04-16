Паводки на Кавказе берут паузу, чтобы ударить по новой

В Ингушетии до конца рабочей недели установится солнечная погода, от +14 °С до +16 °С. Но в воскресенье, 19 апреля, начнется дождь, который перейдет в снег. В понедельник, 20 апреля, в Магасе выпадет около 33% месячной нормы осадков. Синоптики предупредили о новой волне паводков в горных районах.