Паводки на Кавказе берут паузу, чтобы ударить по новой

Перед выходными погода в округе наладится. Но следующая неделя сулит дожди и снег, которые усугубят паводковую обстановку.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 68% 756 мм рт. ст. +21°
Паводки на Кавказе 16 апреля 2026
Источник: Российская газета

До субботы, 18 апреля, на погоду Кавказа будет влиять антициклон. В конце выходных туда придет новый фронт. Станет причиной сильных осадков на западе и в центре Кавказа. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Ожидается за двое суток выпадение от 20 до 30 миллиметров влаги. Подобная погода увеличит риск формирования опасных природных явлений.

В Ингушетии до конца рабочей недели установится солнечная погода, от +14 °С до +16 °С. Но в воскресенье, 19 апреля, начнется дождь, который перейдет в снег. В понедельник, 20 апреля, в Магасе выпадет около 33% месячной нормы осадков. Синоптики предупредили о новой волне паводков в горных районах.

В Дагестане интенсивность осадков будет ниже. В Махачкале дожди пройдут в понедельник. Температурный фон окажется выше обычного на два градуса.

Фронтальная облачность в четверг, 16 апреля, начнет покидать южные регионы России. Ее вытеснит антициклон из Причерноморья. Осадки на Русской равнине останутся только в средних широтах, а на Кавказе погода наладится.

По словам синоптиков, основной причиной чрезвычайной ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе стало аномальное тепло. Сегодня высокая температура также сохранится. В северных районах воздух прогреется от +12 °С до +17 °С.

При этом в горных районах Дагестана специалисты фиксируют большие объемы снежного покрова. На высоте около двух километров лежит до полутора метров снега. Днем температура воздуха поднимается выше нуля градусов — покров тает, возникают оползни. Из-за оттепелей снег теряет сцепление с горными склонами. Под тяжестью собственного веса отрывается от основания и соскальзывает вниз.

