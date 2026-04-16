Как заповедники России готовятся к сезону пожаров

В связи с приближением жаркого летнего сезона на особо охраняемых природных территориях принимаются дополнительные меры для защиты лесов от пожаров. Так, в национальном парке «Шушенский бор», который располагается в Красноярском крае, начали отжиги сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.
По информации специалистов, в ближайшие дни планируется провести профилактические меры на 25 гектарах территории. Отжиги травы проведут рядом с населенными пунктами, чтобы сформировать защитную границу, которая не позволит огню распространяться на лесные насаждения.
Подобные мероприятия проводят только в безветренную погоду. Кроме того, воздух должен быть насыщен влагой, чтобы контролировать горение.
В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области также начали готовиться к пожароопасному сезону. Там лесных возгораний не фиксировали с 2015 года. Чтобы предстоящий сезон не стал исключением, специалисты планируют привести в порядок дороги, по которым передвигаются пожарные службы.
В Воронеже на заповедной территории внедрили систему «Лесохранитель». Помогает отслеживать и вовремя устранять природные возгорания. В основе лежит работа нейросети, записи с видеокамер и система мониторинга Рослесхоза.
Меры также приняли в парках «Таганай» и «Зигальга» Челябинской области. Там для выявления пожаров используют спутниковые снимки.
Несмотря на профилактические мероприятия, виновниками возгораний в 76% случаях в 2025 году стали. Специалисты напомнили, что разведение костров на природе может стать причиной пожара и нанести вред окружающей среде.