Как заповедники России готовятся к сезону пожаров

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области также начали готовиться к пожароопасному сезону. Там лесных возгораний не фиксировали с 2015 года. Чтобы предстоящий сезон не стал исключением, специалисты планируют привести в порядок дороги, по которым передвигаются пожарные службы.