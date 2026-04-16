Атлантические течения исчезнут раньше, чем ожидалось

Ранее ученые расходились в прогнозах. Одни модели предсказывали стабильность циркуляции к 2100 году, другие — замедление на 65%.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 42% 757 мм рт. ст. +28°
Состояние течений в Атлантике в апреле 2026
Источник: Сергей Бабич

Ученые провели исследование Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — системы океанических течений, которая влияет на климат по всему земному шару. Туда входит в том числе Гольфстрим. Результаты работы опубликовали в издании Science Advances.

По словам специалистов, подобная циркуляция к 2100 году может замедлиться на 42−58%. Вероятнее всего, это приведет к ее разрушению.

В новом исследовании эксперты объединили реальные океанические наблюдения с компьютерным моделированием и применили редкий для климатологии метод гребенчатой регрессии. Это позволило точнее оценить риски и подтвердить тревожный сценарий.

Система атлантических течений переносит теплую тропическую воду к берегам Европы и в Арктику. Там вода остывает, становится плотнее и опускается в глубь океана, формирует обратное течение. Этот процесс влияет на климат целых континентов.

Но из‑за глобального потепления Арктика нагревается быстрее остального мира. Вода там охлаждается медленнее, ее плотность снижается — замедляется и весь механизм циркуляции. Еще один усугубляющий фактор — опреснение океана из‑за таяния ледников Гренландии.

Последствия разрушения циркуляции затронут Европу, Африку и Америку. Западная Европа может столкнуться с экстремально холодными зимами и летними засухами. Смещение пояса тропических осадков нарушит привычный цикл дождей, от которого зависит урожай. Кроме того, уровень моря вокруг Атлантики может подняться еще на 50−100 сантиметров, что усугубит ситуацию.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше