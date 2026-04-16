Атлантические течения исчезнут раньше, чем ожидалось

Ученые провели исследование Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — системы океанических течений, которая влияет на климат по всему земному шару. Туда входит в том числе Гольфстрим. Результаты работы опубликовали в издании Science Advances.
В новом исследовании эксперты объединили реальные океанические наблюдения с компьютерным моделированием и применили редкий для климатологии метод гребенчатой регрессии. Это позволило точнее оценить риски и подтвердить тревожный сценарий.
Система атлантических течений переносит теплую тропическую воду к берегам Европы и в Арктику. Там вода остывает, становится плотнее и опускается в глубь океана, формирует обратное течение. Этот процесс влияет на климат целых континентов.
Но из‑за глобального потепления Арктика нагревается быстрее остального мира. Вода там охлаждается медленнее, ее плотность снижается — замедляется и весь механизм циркуляции. Еще один усугубляющий фактор — опреснение океана из‑за таяния ледников Гренландии.
Последствия разрушения циркуляции затронут Европу, Африку и Америку. Западная Европа может столкнуться с экстремально холодными зимами и летними засухами. Смещение пояса тропических осадков нарушит привычный цикл дождей, от которого зависит урожай. Кроме того, уровень моря вокруг Атлантики может подняться еще на 50−100 сантиметров, что усугубит ситуацию.