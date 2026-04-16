Необычные облака проплыли над США: фото

Мамматусы, или вымеобразные облака, — необычное явление, которое указывает на начало или конец ненастья. Чаще всего такие формирования располагаются на нижней границе грозового облака. Характерный ячеистый рисунок создает эффект вымени — именно так переводится латинское название mammatus.
Подобное красивое явление сняли жители США. Вымеобразные облака появились в небе над Висконсином во вторник, 14 апреля.
Мамматусы не появляются самостоятельно — возникают вместе с мощными кучево‑дождевыми облаками. Формирование ячеек происходит, когда охлажденный и плотный воздух опускается из верхней части грозового облака, а теплый и влажный поднимается снизу. В зоне контакта формируются отдельные мешочки. При этом холодный воздух не смешивается с восходящими потоками, а как бы зависает в виде округлых структур.
Появление мамматусов обычно сигнализирует о начале или затухании мощной грозы. Хотя сами по себе такие мешочки неопасны, их присутствие почти всегда означает, что поблизости были или еще идут сильные осадки, в том числе торнадо.