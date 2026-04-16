Необычные облака проплыли над США: фото

Мамматусы, или вымеобразные облака, — необычное явление, которое указывает на начало или конец ненастья. Чаще всего такие формирования располагаются на нижней границе грозового облака. Характерный ячеистый рисунок создает эффект вымени — именно так переводится латинское название mammatus.

Чаще всего мамматусы можно увидеть после или во время сильных гроз, особенно в регионах с активной конвекцией. Встречаются не только в США, но и в тропических и субтропических широтах, а также в южных регионах России и на Кавказе.