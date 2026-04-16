Ученые рассказали, где Земля по ночам с каждым годом светится ярче

Снимки со спутника показали, что искусственное ночное освещение на планете ежегодно увеличивается в среднем на два процента. За период с 2014 по 2022 год общий рост составил 16%. Об этом написали в издании Sci Tech Daily.
Для работы использовали прибор VIIRS Day/Night Band на спутниках Suomi NPP, NOAA‑20 и NOAA‑21. Аппараты сканировали Землю каждую ночь и фиксировали только искусственное освещение — природные источники вроде лесных пожаров исключали.
Однако во многих промышленно развитых странах уровень освещения понизился. Например, во Франции упал на 33%. Там во многих городах отключали уличные фонари после полуночи ради экономии энергии и борьбы со световым загрязнением. А в Германии общий уровень светового излучения почти не изменился. В одних регионах вырос на 8,9%, в других — снизился на 9,2%. В целом по Европе зафиксировали снижение на четыре процента.
В рамках миссии Европейского космического агентства Earth Explorer 13 разрабатывается новый спутник, который сможет фиксировать даже слабый свет с более высоким разрешением. Это поможет точнее понять, как и где меняется ночное освещение планеты.