Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Ученые рассказали, где Земля по ночам с каждым годом светится ярче

Ученые отметили, что реальный уровень ночного освещения может не совпадать с человеческими ощущениями. Чувствительность спутников отличается от зрения людей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 54% 757 мм рт. ст. +28°
Освещение Земли в 2026 году
Источник: Freepik

Снимки со спутника показали, что искусственное ночное освещение на планете ежегодно увеличивается в среднем на два процента. За период с 2014 по 2022 год общий рост составил 16%. Об этом написали в издании Sci Tech Daily.

Для работы использовали прибор VIIRS Day/Night Band на спутниках Suomi NPP, NOAA‑20 и NOAA‑21. Аппараты сканировали Землю каждую ночь и фиксировали только искусственное освещение — природные источники вроде лесных пожаров исключали.

Картина освещения планеты получилась неоднородная. Так, в Китае и Индии яркость ночного неба выросла. Это связали с активным расширением регионов.

Однако во многих промышленно развитых странах уровень освещения понизился. Например, во Франции упал на 33%. Там во многих городах отключали уличные фонари после полуночи ради экономии энергии и борьбы со световым загрязнением. А в Германии общий уровень светового излучения почти не изменился. В одних регионах вырос на 8,9%, в других — снизился на 9,2%. В целом по Европе зафиксировали снижение на четыре процента.

Кристофер Киба, один из исследователей, подчеркнул, что световое загрязнение вредит экосистемам. Поэтому важно отслеживать динамику.

В рамках миссии Европейского космического агентства Earth Explorer 13 разрабатывается новый спутник, который сможет фиксировать даже слабый свет с более высоким разрешением. Это поможет точнее понять, как и где меняется ночное освещение планеты.