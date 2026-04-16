Российский блогер раскрыла, какие погодные опасности ждут отдыхающих на Пхукете

Российская путешественница Рита после поездки на таиландский остров Пхукет в блоге «Кочевники путешествия» оставила предостережения для тех, кто планирует отдых в популярном месте. По словам девушки, за живописной картинкой курорта скрываются опасности, о которых туристы часто не задумываются.
Главная угроза — непредсказуемое море. Сегодня вода может быть спокойной, а завтра на пляжах уже вывешивают предупреждающие красные флаги, говорит блогер. Однако многие отдыхающие игнорируют знаки и заходят в воду, несмотря на сильные волны.
По словам путешественницы, особую опасность представляют обратные течения: не видны с берега, но способны быстро унести человека далеко от суши. Рита отметила, что самая частая ошибка — попытка плыть напрямую к берегу. Из‑за этого люди быстро выбиваются из сил и оказываются в еще более сложной ситуации.
Еще одна серьезная проблема — агрессивное солнце. По словам блогера, даже облачное небо не спасает от ожогов. Достаточно провести на пляже около часа, чтобы кожа покраснела и начала болеть. Путешественница порекомендовала обязательно пользоваться солнцезащитным кремом и регулярно его обновлять.
Не стоит забывать и о высокой влажности, особенно в сезон дождей. Тяжелый воздух усложняет любые передвижения. Даже обычная прогулка может утомить, а одежда быстро становится мокрой. Длительное пребывание на солнце в таких условиях грозит слабостью и обезвоживанием. Чтобы избежать неприятных последствий, Рита посоветовала пить достаточно воды и делать перерывы в тени.