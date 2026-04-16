Российский блогер раскрыла, какие погодные опасности ждут отдыхающих на Пхукете

Море на Пхукете только кажется спокойным. Но за считаные секунды может унести человека вглубь.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Погодные опасности Пхукета в апреле 2026

Российская путешественница Рита после поездки на таиландский остров Пхукет в блоге «Кочевники путешествия» оставила предостережения для тех, кто планирует отдых в популярном месте. По словам девушки, за живописной картинкой курорта скрываются опасности, о которых туристы часто не задумываются.

Главная угроза — непредсказуемое море. Сегодня вода может быть спокойной, а завтра на пляжах уже вывешивают предупреждающие красные флаги, говорит блогер. Однако многие отдыхающие игнорируют знаки и заходят в воду, несмотря на сильные волны.

По словам путешественницы, особую опасность представляют обратные течения: не видны с берега, но способны быстро унести человека далеко от суши. Рита отметила, что самая частая ошибка — попытка плыть напрямую к берегу. Из‑за этого люди быстро выбиваются из сил и оказываются в еще более сложной ситуации.

Еще одна серьезная проблема — агрессивное солнце. По словам блогера, даже облачное небо не спасает от ожогов. Достаточно провести на пляже около часа, чтобы кожа покраснела и начала болеть. Путешественница порекомендовала обязательно пользоваться солнцезащитным кремом и регулярно его обновлять.

Не стоит забывать и о высокой влажности, особенно в сезон дождей. Тяжелый воздух усложняет любые передвижения. Даже обычная прогулка может утомить, а одежда быстро становится мокрой. Длительное пребывание на солнце в таких условиях грозит слабостью и обезвоживанием. Чтобы избежать неприятных последствий, Рита посоветовала пить достаточно воды и делать перерывы в тени.