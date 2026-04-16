Дом в Нижегородской области унесло по течению: видео

Необычный объект на реке заметили в четверг, 16 апреля. Частный деревянный дом проплыл по Оке мимо поселка Желнино, который располагается в Нижегородской области. Очевидцы сняли происшествие на видео.
В Нижегородской области продолжается весеннее половодье. Сейчас подтоплены территории 18 муниципальных образований. По информации МЧС России по региону, пострадавших и погибших из-за паводка нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения пока не требуется. Местные власти отметили, что ситуация находится под контролем. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.
Основным источником угрозы стало активное снеготаяние. Согласно прогнозу, сложная обстановка может в ближайшие дни сложиться в Павловском районе: там предсказывают наибольшую вероятность новых подтоплений.
Синоптики отметили, что в нижнем течении Оки уровень воды в период весеннего половодья ожидается от одного до полутора метров выше среднемноголетних значений. На Ветлуге показатель превысит норму на 0,3−0,5 метра. У Нижнего Новгорода на Волге подъем воды может опередить нормальные показатели почти на метр.
Власти призывали жителей быть бдительными, следить за официальными сообщениями и соблюдать меры предосторожности в зонах потенциального подтопления.