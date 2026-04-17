Весенним паводком в 33 регионах России подтоплены 140 жилых домов

«В 33 субъектах Российской Федерации остаются подтопленными в 73 населенных пунктах и 35 СНТ 140 жилых и 37 дачных домов, более 2,8 тыс. приусадебных участков, 61 низководный мост и 73 участка автомобильных дорог», — сказали в МЧС.
За прошедшие сутки в 33 населенных пунктах от воды освободились 24 жилых дома и 468 приусадебных участка.
МЧС России продолжает мониторинг обстановки и принимает все необходимые меры для минимизации последствий весеннего половодья. В 61 регионе на реках проведены работы, в том числе взрывные, по ослаблению прочности льда. Проводятся распиловка и чернение льда на наиболее сложных участках рек, где возможно образования ледовых заторов. Общая протяженность распиловки льда составляет свыше 408 километров. Кроме того, помощь в разрушение льда оказывают ледоколы.