Весенним паводком в 33 регионах России подтоплены 140 жилых домов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Весенний паводок подтопил в 73 населенных пунктах 33 регионов России 140 жилых домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В 33 субъектах Российской Федерации остаются подтопленными в 73 населенных пунктах и 35 СНТ 140 жилых и 37 дачных домов, более 2,8 тыс. приусадебных участков, 61 низководный мост и 73 участка автомобильных дорог», — сказали в МЧС.

За прошедшие сутки в 33 населенных пунктах от воды освободились 24 жилых дома и 468 приусадебных участка.

МЧС России продолжает мониторинг обстановки и принимает все необходимые меры для минимизации последствий весеннего половодья. В 61 регионе на реках проведены работы, в том числе взрывные, по ослаблению прочности льда. Проводятся распиловка и чернение льда на наиболее сложных участках рек, где возможно образования ледовых заторов. Общая протяженность распиловки льда составляет свыше 408 километров. Кроме того, помощь в разрушение льда оказывают ледоколы.