Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Водителей Подмосковья предупредили о тумане

Согласно прогнозу Росгидромета, местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100−500 метров. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +25° 6 м/с 36% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: Freepik

— Главное управление МЧС России по Московской области призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности! Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, — написали в Telegram-канале ведомства.

15 апреля в Московской области прогремела первая в текущем году весенняя гроза — ее зафиксировали после 15:00 в районе Дмитрова. К моменту начала явления температура воздуха в городе составляла плюс 15,3 градуса. Гроза при этом сопровождалась ливнем.

В тот же день московским водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не пользоваться телефоном во время движения, а также проявлять повышенную осторожность на подъемах, спусках и эстакадах в связи с дождем. Из-за погодных условий автомобилистов призвали пользоваться городским транспортом при наличии такой возможности.