Водителей Подмосковья предупредили о тумане

— Главное управление МЧС России по Московской области призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности! Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, — написали в Telegram-канале ведомства.
15 апреля в Московской области прогремела первая в текущем году весенняя гроза — ее зафиксировали после 15:00 в районе Дмитрова. К моменту начала явления температура воздуха в городе составляла плюс 15,3 градуса. Гроза при этом сопровождалась ливнем.
В тот же день московским водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не пользоваться телефоном во время движения, а также проявлять повышенную осторожность на подъемах, спусках и эстакадах в связи с дождем. Из-за погодных условий автомобилистов призвали пользоваться городским транспортом при наличии такой возможности.