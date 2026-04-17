Россию в конце рабочей недели накроет похолодание

Похолодание ожидает Иркутск: сегодня там будет +11 °С, завтра — около нуля градусов со снегом. В южных районах Сибири продолжатся холодные дни, местами пройдут осадки. Но со стороны Казахстана готовится прорыв теплого воздуха. Вначале накроет юг Урала и Омскую область. В Екатеринбурге в пятницу прогнозируют +14 °С, в Ханты-Мансийске — −3 °С, в Салехарде — −8 °С. В Омске сегодня термометр покажет +2 °С, а завтра — +15 °С. Но тепло простоит недолго: его снова вытеснит холодный воздух.