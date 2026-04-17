Россию в конце рабочей недели накроет похолодание

Холодное вторжение в пятницу, 17 апреля, готовится на севере России. Сегодня воздушные массы дойдут также до центральных регионов страны. В Мурманске сегодня прогнозируют +5 °С, в Архангельске — +8 °С. В Кирове ожидается +14 °С, в Казани — +15 °С, в Самаре — +16 °С, в Калининграде +11 °С. Завтра температурный фон резко понизится.
Похолодание ожидает Иркутск: сегодня там будет +11 °С, завтра — около нуля градусов со снегом. В южных районах Сибири продолжатся холодные дни, местами пройдут осадки. Но со стороны Казахстана готовится прорыв теплого воздуха. Вначале накроет юг Урала и Омскую область. В Екатеринбурге в пятницу прогнозируют +14 °С, в Ханты-Мансийске — −3 °С, в Салехарде — −8 °С. В Омске сегодня термометр покажет +2 °С, а завтра — +15 °С. Но тепло простоит недолго: его снова вытеснит холодный воздух.
На юг Дальнего Востока из Китая придет циклон. Осадков ожидается немного, а тепла прибавится. Однако повышение температуры окажется коротким: завтра к Байкалу из Сибири прорвется мороз. В Улан-Удэ сегодня температура составит +14 °С, завтра рухнет до нуля градусов, пойдет снег.
В пятницу в Благовещенске ожидается +10 °С, в Хабаровске — +16 °С, в Южно-Сахалинске — +12 °С. Во Владивостоке столбик термометра установится возле +7 °С, в Петропавловске-Камчатском — возле +4 °С.
На юге страны прогнозируют передышку от осадков. Температура воздуха приблизится к 20-градусной отметке. В Севастополе — +16 °С, в Новороссийске — +19 °С, в Грозном — +18 °С, в Краснодаре — +20 °С, в Сочи — +18 °С.
В Москве и Санкт-Петербурге днем воздух прогреется до +14 °С. В России сохранится неустойчивая геомагнитная обстановка.