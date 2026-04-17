Какие регионы России зацепит арктический холод на выходных

Санкт-Петербург холод заденет по касательной. Жители Москвы почувствуют арктическое вторжение в полном объеме.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Похолодание, снег в России 17, 18, 19, 20 апреля 2026
Атмосферный фронт в пятницу, 17 апреля, накроет средние широты Европейской России — в регионах установится облачная погода. Одновременно на Русскую равнину начнут пробиваться арктические потоки воздуха. Температура постепенно пойдет на понижение, прольются дожди. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

В субботу, 18 апреля, похолодание наберет обороты: на европейскую часть страны вернется зима. Столбики термометров упадут на территории, которыу окажутся севернее Кирова и Твери. За линией пройдет снег.

В выходные арктическое вторжение захватит новые регионы. Вначале холод накроет средние широты, затем продвинется на запад. Прогнозируют возвращение заморозков. В понедельник, 20 апреля, около нуля градусов ожидается на территории, которая располагается севернее и западнее Белгорода, Нижнего Новгорода и Ижевска.

В регионах в ночные часы появится гололедица. Днем воздух будет прогреваться слабо, но столбик термометра сможет уйти в плюс.

Арктический холод практически не затронет Санкт-Петербург. Там прохлада и осадки ожидаются только в субботу. Температурный фон в выходные понизится с +14 °С до +9 °С. Затем тепло вернется.

Москве повезет меньше: холодный воздух там продержится дольше. Пик похолодания придется на воскресенье, 19 апреля. Температура опустится до +6 °С, местами пройдет снег.