Какие регионы России зацепит арктический холод на выходных

Атмосферный фронт в пятницу, 17 апреля, накроет средние широты Европейской России — в регионах установится облачная погода. Одновременно на Русскую равнину начнут пробиваться арктические потоки воздуха. Температура постепенно пойдет на понижение, прольются дожди. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В субботу, 18 апреля, похолодание наберет обороты: на европейскую часть страны вернется зима. Столбики термометров упадут на территории, которыу окажутся севернее Кирова и Твери. За линией пройдет снег.
В выходные арктическое вторжение захватит новые регионы. Вначале холод накроет средние широты, затем продвинется на запад. Прогнозируют возвращение заморозков. В понедельник, 20 апреля, около нуля градусов ожидается на территории, которая располагается севернее и западнее Белгорода, Нижнего Новгорода и Ижевска.
В регионах в ночные часы появится гололедица. Днем воздух будет прогреваться слабо, но столбик термометра сможет уйти в плюс.
Арктический холод практически не затронет Санкт-Петербург. Там прохлада и осадки ожидаются только в субботу. Температурный фон в выходные понизится с +14 °С до +9 °С. Затем тепло вернется.
Москве повезет меньше: холодный воздух там продержится дольше. Пик похолодания придется на воскресенье, 19 апреля. Температура опустится до +6 °С, местами пройдет снег.