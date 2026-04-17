Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

На Землю менее чем через сутки обрушатся сильные магнитные бури

Магнитная буря 16 апреля 2026 года обошла земной шар стороной. Но сегодня солнечный ветер достигнет планеты.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 44% 754 мм рт. ст. +22°
Магнитные бури, 16, 17, 18, 19, 20 апреля 2026
Источник: NASA

Согласно прогнозу, магнитные бури начнутся на Земле в течение суток. Ожидается, что продлятся от трех до четырех дней. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Геомагнитные возмущения вызовет корональная дыра. Сейчас располагается в центре солнечного диска.

Ученые отметили, что подобное образование сформировалось несколько месяцев назад. Для обращения Солнца вокруг оси требуется 27 дней — дыра уже не один раз появлялась на видимой части звезды. В феврале выглядела меньше по размеру и единым пятном, в марте форма стала разорванной. Однако в обоих случаях корональная дыра становилась источником выброса энергии, который вызывал на планете магнитные бури силой G1 и G2.

Согласно прогнозу, в этот раз ситуация повторится: на Земле в выходные ожидаются бури G1 и G2. Вероятность наступления в субботу, 18 апреля, составит 90%. В воскресенье, 19 апреля, — достигнет 70%.

В зоне воздействия солнечного ветра земной шар будет находиться около недели. Пик возмущений придется на ближайшие дни. В понедельник, 20 апреля, обстановка начнет налаживаться.

По вспышечной активности на Солнце продолжается спад. Пока 2026 год находится на втором месте в текущем столетии по количеству событий.