На Землю менее чем через сутки обрушатся сильные магнитные бури

Согласно прогнозу, магнитные бури начнутся на Земле в течение суток. Ожидается, что продлятся от трех до четырех дней. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые отметили, что подобное образование сформировалось несколько месяцев назад. Для обращения Солнца вокруг оси требуется 27 дней — дыра уже не один раз появлялась на видимой части звезды. В феврале выглядела меньше по размеру и единым пятном, в марте форма стала разорванной. Однако в обоих случаях корональная дыра становилась источником выброса энергии, который вызывал на планете магнитные бури силой G1 и G2.
В зоне воздействия солнечного ветра земной шар будет находиться около недели. Пик возмущений придется на ближайшие дни. В понедельник, 20 апреля, обстановка начнет налаживаться.
По вспышечной активности на Солнце продолжается спад. Пока 2026 год находится на втором месте в текущем столетии по количеству событий.