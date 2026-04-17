Турцию вновь потрясли подземные толчки: сколько их было

Самое сильное землетрясение имело магнитуду 3,6. Оно произошло в четверг, 16 апреля, в 19:32 по местному времени. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-востоку от города Дурсунбей, в Кютахье. Очаг располагался на глубине 10,6 километра. Его ощутили местные жители, которые были рядом с эпицентром.