Турцию вновь потрясли подземные толчки: сколько их было

Согласно информации ресурса Volcano Discovery, за последние 48 часов сейсмологи зарегистрировали пять землетрясений магнитудой выше 3,0. Максимум составил 3,6. Еще 36 подземным толчкам присвоили магнитуду от 2,0 до 3,0. Остальные сейсмические события оказались слабее — всего за последние два дня их оказалось 229.
Самое сильное землетрясение имело магнитуду 3,6. Оно произошло в четверг, 16 апреля, в 19:32 по местному времени. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-востоку от города Дурсунбей, в Кютахье. Очаг располагался на глубине 10,6 километра. Его ощутили местные жители, которые были рядом с эпицентром.
Последнее событие зафиксировали в пятницу, 17 апреля. Его магнитуда составила 1,8. Очаг отметили в 29 километрах от Демирджи, в городе Маниса. Толчок произошел в 10:28 по местному времени. Эпицентр находился близко к земной поверхности: глубина составила около семи километров. Подобное событие не ощущалось.
Сильнейшим землетрясением за последние две недели в Турции стало событие магнитудой 5,1. Оно произошло 4 апреля в 08:52 по местному времени. Очаг находился на глубине 6,3 километра — его ощутили местные жители. Ученые отметили, что при более глубоком залегании последствия при схожей магнитуде оказались бы слабее.