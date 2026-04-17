Погода на выходные подготовила для россиян сюрприз

В Европейскую Россию в выходные, 18 и 19 апреля, придут циклоны и атмосферные фронты, которые станут причиной осадков. В южных районах ожидаются сильные дожди, возможны грозы и усиление ветра до 17−22 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
К концу выходных северо-запад и север европейской территории страны захватит скандинавский антициклон. Прогнозируют малооблачную погоду, для которой будет характерен большой ход температур.
Урал и Сибирь попадут под власть высотного циклона — похолодание продолжится. Температурный фон установится ниже нормы от пяти до 10 градусов. На большей части двух округов пройдут осадки и сформируется гололед. Ветер разгонится от 13 до 18 метров в секунду. На юге Сибири обещают порывы до 23 метров в секунду, на севере возможны метели.
Якутия, Магадан и часть Чукотки почувствуют влияние арктического антициклона. Принесет в регионы морозы, но осадков не прогнозируется.
На юго-запад Дальнего Востока прорвется монгольский циклон. Пройдет через Бурятию, Забайкалье, Хабаровский край и Приамурье. Там ожидаются сильные осадки, порывы ветра от 15 до 30 метров в секунду.
Остальные районы Дальнего Востока накроют циклоны и атмосферные фронты, которые вызовут снег и мокрый снег. В Приморье, Хабаровском крае и на Курилах пройдут дожди. В утренние и ночные часы появится гололедица на дорогах. Скорость ветра будет меняться от 13 до 18 метров в секунду, на побережье порывы составят до 23 метров в секунду.