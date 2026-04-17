В Дагестане оползень перекрыл русло реки: видео

Оползень зафиксировали в Левашинском районе Дагестана, около села Нижние Убекимахи. Скальные породы вместе с грязью обрушились в реку и перекрыли русло. Из-за этого вырос уровень воды в водоеме — риск затопления увеличился для нескольких близлежащих поселков. Об этом сообщили в эфире «Первого канала».
По словам местных жителей, в реку сошло несколько тонн земли и камней. Семь домовладений попали в зону опасности.
Оползни в дагестанском селе Уркарах привели к образованию разлома на дороге и повреждению десятков зданий, несколько из которых не подлежат восстановлению.
Согласно информации МЧС России по Республике Дагестан, до конца пятницы, 17 апреля, неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. В Махачкале обстановка постепенно стабилизируется: эксперты завершили откачку воды в большей части города. На отдельных пониженных участках по‑прежнему наблюдаются локальные подтопления.
В Карабудахкентском районе обстановка остается напряженной. В селах Карабудахкент и Гурбуки в зоне подмыва находятся пять домов. Из‑за наводнения без воды остались 26 000 жителей. Спасатели эвакуировали 28 граждан, среди которых — 12 детей.
В районах, которые пострадали от природной стихии, продолжают работать спасатели и волонтеры, в том числе из других регионов. Ранее оползень разрушил в Дагестане жилой дом.