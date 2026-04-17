В Дагестане оползень перекрыл русло реки: видео

Оползень зафиксировали в Левашинском районе Дагестана, около села Нижние Убекимахи. Скальные породы вместе с грязью обрушились в реку и перекрыли русло. Из-за этого вырос уровень воды в водоеме — риск затопления увеличился для нескольких близлежащих поселков. Об этом сообщили в эфире «Первого канала».