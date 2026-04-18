Астроном рассказал, что будет, если с Землей столкнется крупный астероид

«По расчету специалистов, если Земля столкнется с астероидом от полутора километров в поперечнике это приведет к глобальной катастрофе. Глобальной. Потому что энергия столкновения будет такая большая, что будет выброшено огромное количество серы, пепла в стратосферу, что она покроет Землю пылевым одеялом, и возникнет аналог ядерной зимы на несколько лет. Это все приведет к гибели почти всей жизни, биоты», — заявил РИА Новости Железнов.
По его словам, такие крупные астероиды имеются в Солнечной системе.
«Объектов крупнее километра, которые могут потенциально нанести глобальную катастрофу, около 880. Но их открывают очень мало, они почти все выбраны. Если говорить об объектах помельче — от 100 метров, они могут долететь до поверхности Земли, оставить кратер, нанести так называемую, локальную катастрофу. На сегодняшний день их открыто более 11 тысяч», — добавил Железнов.
Он уточнил, что самый крупный из астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ), — Ганимед, его размер составляет около сорока километров в поперечнике.
Существует механизм пополнения АСЗ из главного пояса астероидов, отметил Железнов. Он пояснил, этот механизм не способен перебрасывать крупные астероиды, максимум несколько километров в поперечнике.