В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

ТОКИО, 18 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, эпицентр стихии находился на расстоянии 112 км к юго-востоку от города Синабанг, где проживает более 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 113 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.