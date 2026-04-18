В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0

ДУБАЙ, 18 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался в 186 км к востоку от города Кундуз, где проживает около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 190 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

