На Земле началась слабая магнитная буря

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Слабая магнитная буря, вызванная приходом к Земле потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры, началась на Земле утром в субботу. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИЗСФ СО РАН.
«Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень — G1: минимальный по пятибалльной шкале. Общая продолжительность нестабильного периода геомагнитной обстановки может быть довольно значительной, от 5 до 7 суток, но острая фаза, как считается, продлится только первые 1−2 дня и захватит выходные», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что магнитные бури начнутся на Земле из-за прихода потока быстрого солнечного ветра, формирующегося в крупной корональной дыре на Солнце.
Уточняется, что мощность магнитной бури может вырасти до уровня G2, однако более высокие значения маловероятны.
К концу дня, как отмечается, «можно будет попробовать половить полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части страны».