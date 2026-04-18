В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен более чем на сутки в Москве и Подмосковье из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Местами в столице и по области ожидается гололедица, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что действовать желтый уровень будет больше суток — с полуночи воскресенья, 19 апреля, до 09:00 мск понедельника, 20 апреля, предупреждая о потенциальной опасности метеоусловий.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в течение 19 апреля и 20 апреля в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. В частности, речь идет об осадках в виде дождя и мокрого снега, усилении ветра в порывах до 15 м/с, а также местами в ночные часы заморозки до минус 3 градусов. Синоптики отмечали, что за двое суток в столичном регионе может выпасть до 5−10 мм осадков, а температура воздуха будет на 3−4 градуса ниже нормы.